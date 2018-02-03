أعلن جمرك الحديثة عن إحباط 3 محاولات لتهريب 119,9 ألف حبة من حبوب الكبتاجون؛ كانت مُخبأة داخل مركبات قدِمت للجمرك.
وقال مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي إنه تم إحباط تلك الكميات من خلال ثلاث محاولات لتهريبها، حيث قدِمت للجمرك أولاً مركبة خاصة، وأثناء إنهاء إجراءات التفتيش اللازمة عُثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 73,4 ألف حبة كانت مخبأة داخل جسور التثبيت للصدام الأمامي الخاص بالمركبة.
وأشار إلى أن المحاولة الأخرى التي تم إحباطها كانت لتهريب نحو 5,5 ألف حبة، كانت مخبأة داخل حقيبة سفر خاصة بأحد المسافرين، وذلك بوضعها داخل طبقة من القماش بأرضية الحقيبة ووضع الملابس عليها لغرض التمويه.
وأفاد العنزي أن المحاولة الثالثة عثر خلالها على كمية بلغت 41 ألف حبة كبتاجون كانت مخبأة بطريقة فنية داخل عمود دوران خاص بإحدى الشاحنات القادمة للجمرك، وذلك بعد فك العمود ووضع الحبوب بداخله وإعادة تركيبه، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات. وفق”أخبار24″.