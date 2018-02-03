نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > السعودية “دُنى الغامدي” تفوز بلقب بطولة القائد الدولية للملاكمة

السعودية “دُنى الغامدي” تفوز بلقب بطولة القائد الدولية للملاكمة

+ = -
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :

حصدت الملاكمة السعودية دُني الغامدي لقب بطولة القائد الدولية بالملاكمة 2018، التي اختتمت فعالياتها في محافظة البلقاء الأردنية أمس الجمعة.

وتعتبر الملاكمة دُنى السعودية الوحيدة التي تمارس رياضة الملاكمة على المستوى العربي والدولي، حيث شاركت في العام الماضي ببطولة العرب للملاكمة التي أقيمت أيضاً في الأردن، وبطولة القائد الدولية تعد أولى مشاركاتها في العام الجديد.

وشهدت البطولة مشاركة عدة أندية من دول عربية وأجنبية، كالنرويج، وألمانيا، وفلسطين، ومصر، والعراق والإمارات، ولبنان، والكويت، إلى جانب الأندية الأردنية.

 

 

السعودية “دُنى الغامدي” تفوز بلقب بطولة القائد الدولية للملاكمة

03/02/2018
أخبار محلية
لا يوجد وسوم
0 3899
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884970298.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


CAPTCHA Image