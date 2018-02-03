سجلت أسعار الوقود المحلية لشهر فبراير ارتفاعاً في ثلاث دول خليجية هي الإمارات وقطر وعُمان، مقارنة بشهر يناير الماضي.
وتأتي تلك الزيادات اعتماداً على تغيرات أسعار الوقود في الأسواق العالمية، حيث تُحتسب أسعار الوقود تبعاً للسعر العالمي للنفط ويتم وفقاً له تعديل أسعار المشتقات المحلية كل شهر.
والجدول التالي يوضح أسعار الوقود للتر الواحد في الدول الثلاث:
|الدولة
|بنزين 95
|بنزين 91
|الديزل
|الإمارات
|بـ2.36 درهم
|2.17 درهم
|2.49 درهم
|عمان
|0.218 ريال
|0.207 ريال
|0.244 ريال
|قطر
|1.90 ريال
|1.85 ريال
|1.85 ريال