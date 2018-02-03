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“الأحوال المدنية”: يحق لكل أم سعودية الحصول على “سجل أسرة” خاص بها

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الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :

أوضحت وكالة الأحوال المدنية أنه يحق لكل أم سعودية تحمل هوية وطنية الحصول على “سجل أسرة” خاص بها.

وقالت “الأحوال المدنية” في حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: أن إصدار سجل الأسرة حق لكل أم سعودية تحمل هوية وطنية لديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم ومرتبطون بسجلها.

وأبانت أن سجل الأسرة يثبت صلة الأم بالأبناء، ويمكنها من مراجعة كافة الجهات التي تطلب إثباتا للأبناء، كما أن السجل يمكن الأم من المطالبة بحقوق أبنائها.

فيما أشارت إلى أنه لا يحق للمواطنات المتزوجات بأجنبي استخراج “سجل أسرة” منفصل.

صورة

وفق”أخبار24″.

“الأحوال المدنية”: يحق لكل أم سعودية الحصول على “سجل أسرة” خاص بها

03/02/2018
أخبار محلية
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