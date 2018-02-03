شاهد.. متحدث “التجارة” يحذر من شراء السلع عبر مواقع التواصل

حذّر المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، المستهلكين من شراء السلع من الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن المستهلك يتحمل مسؤولية ما يقوم به من مغامرة عندما يقدم على شراء السلعة بدون معرفة الطرف الآخر.
وأكد الحسين في مداخلة لبرنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية” أن شراء السلع بدون معرفة المصدر يتحمل معه المستهلك مسؤولية تحويل الأموال إلى جهة مجهولة، إضافة إلى أن هناك احتمالات كبيرة لأن تكون السلعة مغشوشة ومقلدة.
ونصح المتحدث باسم الوزارة المستهلكين بضرورة التأكد من امتلاك المتجر سجلاً تجارياً، مبيناً أن باستطاعتهم التأكد من خلال موقع الوزارة بشأن مصداقية السجل، أو من خلال خدمة “معروف”، التي تضم أكثر من 13 ألف متجر إلكتروني؛ حيث تتيح للمستهلك الاطّلاع على تقييم الجمهور للمتاجر، وعلى بياناتها الكاملة من الوزارة.
وفق”أخبار24″.