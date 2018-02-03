نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. متحدث “التجارة” يحذر من شراء السلع عبر مواقع التواصل

شاهد.. متحدث “التجارة” يحذر من شراء السلع عبر مواقع التواصل

+ = -
الخرج اليوم - محمود سليمان:

حذّر المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، المستهلكين من شراء السلع من الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن المستهلك يتحمل مسؤولية ما يقوم به من مغامرة عندما يقدم على شراء السلعة بدون معرفة الطرف الآخر.

وأكد الحسين في مداخلة لبرنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية” أن شراء السلع بدون معرفة المصدر يتحمل معه المستهلك مسؤولية تحويل الأموال إلى جهة مجهولة، إضافة إلى أن هناك احتمالات كبيرة لأن تكون السلعة مغشوشة ومقلدة.

ونصح المتحدث باسم الوزارة المستهلكين بضرورة التأكد من امتلاك المتجر سجلاً تجارياً، مبيناً أن باستطاعتهم التأكد من خلال موقع الوزارة بشأن مصداقية السجل، أو من خلال خدمة “معروف”، التي تضم أكثر من 13 ألف متجر إلكتروني؛ حيث تتيح للمستهلك الاطّلاع على تقييم الجمهور للمتاجر، وعلى بياناتها الكاملة من الوزارة.

وفق”أخبار24″.

شاهد.. متحدث “التجارة” يحذر من شراء السلع عبر مواقع التواصل

03/02/2018
أخبار محلية
لا يوجد وسوم
0 427
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884970263.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


CAPTCHA Image