نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس عبر حسابها في “إنستجرام” مقطع فيديو للعملية الجراحية التي خضعت لها مؤخراً في أحد مستشفيات إسبانيا.
وأوضحت علا الفارس أن العملية الجراحية التي أجرتها بنجاح هي عملية انزلاق الغضروف والديسك في الظهر والعمود الفقري، مشيرةً إلى أن العملية كانت دقيقة وصعبة واضطرت لها لإنهاء معاناتها التي استمرت قرابة عام.
وبيّنت “الفارس” أن العملية مرّ عليها أسبوع كامل وتشعر بتحسن كبير في ظل اتباع التعليمات الطبية، ووصفت شعورها قبل إجراء العملية، قائلةً: “أعترف إني ما بحب الضعف، بس لما رأيت غرفة العمليات بكيت يمكن لأني ما بحب أشوف حالي ضعيفة”، موجهةً شكرها لشقيقها وزوجته وأهلها في مدريد ومتابعيها.
وفق”أخبار24″.