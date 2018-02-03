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توفي أمس الجمعة في مدينة الهفوف والد الشيخ الدكتور صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف.
وسيصلى على الفقيد بعد صلاة العصر اليوم السبت في جامع مقبرة الصالحية بالهفوف.وفق”أخبار24″.
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