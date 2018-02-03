توقع مختص في شؤون الأرصاد أن تشهد مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة أمطاراً رعدية تصاحبها سحب تكون فيها الرؤية الأفقية شبه منعدمة خاصةً في مناطق غرب وجنوب غرب المملكة.
وأوضح الخبير في شؤون الأرصاد حسن كراني أن سبب تلك الحالة هو تحرك الحزام السحابي من غرب وجنوب غرب المملكة في اتجاه المنطقتين الوسطى والشرقية وجنوب شبه الجزيرة العربية.
وبيّن كراني أن الحالة ستبدأ من مناطق الجنوب وحتى منطقة مكة المكرمة شمالاً، كما تشهدها أيضاً الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجبلية، مشيراً إلى أن السماء ستكون صافية على باقي أجواء المملكة، مع وجود فرص لتكون الضباب على الساحل الشرقي والمصايف والمناطق الشمالية.
وأشار إلى أن هناك احتمالات كبيرة لتوالي ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي على أجواء القطاع الغربي والأجواء الشمالية الغربية، وكذلك دومة الجندل والشمالية الشرقية والمنطقتين الوسطى والشرقية، موضحاً أن حالة البحر في المياه الإقليمية ستكون متوسطة إلى مائجة بحيث يصل ارتفاع الموج ما بين متر إلى ثلاثة أمتار.