​أنت أخوي وراح أتابعك.. أصغر معلق في مهرجان الإبل يكشف عمّا قاله له الملك سلمان وولي العهد

أفصح علي فالح دبشي بن مظهر البلوي، أصغر معلق هجن بالخليج والبالغ من العمر 15 عاماً، عن تفاصيل ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد له أثناء تشرفه بالسلام عليهما في حفل ختام مهرجان الإبل.
وذكر الصبي البلوي بحسب “سبق” أن “خادم الحرمين قال لي: أنت تمثل السعودية داخلياً وخارجياً، فيما قال لي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: أنت أخوي وراح أتابعك من الآن واستمر يا بطل”.
وكان خادم الحرمين قد رعى أمس (الخميس) الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث شهد الحفل إلقاء عدة قصائد وطنية وكلمات ترحيبية٬ تبع ذلك مسيرة عرض الإبل الفائزة٬ وكذلك عروض متعددة تجسد مظاهر التراث الوطني وعمقه في وسط شبه الجزيرة العربية.
وفق”أخبار24″.