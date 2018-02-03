نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ​أنت أخوي وراح أتابعك.. أصغر معلق في مهرجان الإبل يكشف عمّا قاله له الملك سلمان وولي العهد

​أنت أخوي وراح أتابعك.. أصغر معلق في مهرجان الإبل يكشف عمّا قاله له الملك سلمان وولي العهد

+ = -
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :

أفصح علي فالح دبشي بن مظهر البلوي، أصغر معلق هجن بالخليج والبالغ من العمر 15 عاماً، عن تفاصيل ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد له أثناء تشرفه بالسلام عليهما في حفل ختام مهرجان الإبل.

وذكر الصبي البلوي بحسب “سبق” أن “خادم الحرمين قال لي: أنت تمثل السعودية داخلياً وخارجياً، فيما قال لي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: أنت أخوي وراح أتابعك من الآن واستمر يا بطل”.

وكان خادم الحرمين قد رعى أمس (الخميس) الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث شهد الحفل إلقاء عدة قصائد وطنية وكلمات ترحيبية٬ تبع ذلك مسيرة عرض الإبل الفائزة٬ وكذلك عروض متعددة تجسد مظاهر التراث الوطني وعمقه في وسط شبه الجزيرة العربية.

صورة

صورة

وفق”أخبار24″.

​أنت أخوي وراح أتابعك.. أصغر معلق في مهرجان الإبل يكشف عمّا قاله له الملك سلمان وولي العهد

03/02/2018
أخبار محلية
لا يوجد وسوم
0 819
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884970244.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


CAPTCHA Image