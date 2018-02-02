حدّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل رسمي العاصمة العمانية مسقط، لتكون أرضاً محايدة تلعب عليها الأندية الإيرانية مبارياتها أمام أندية السعودية في دوري أبطال آسيا.
وبناء على ذلك ستستضيف الأندية الإيرانية نظيرتها السعودية في مسقط، فيما سيستضيف نادي الهلال الأندية الإيرانية في الكويت، بينما يستضيف الأهلي الأندية الإيرانية في الإمارات.
ويلعب الهلال في المجموعة الرابعة إلى جانب العين الإماراتي، والريان القطري، واستقلال طهران الإيراني، فيما يوجد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب الغرافة القطري، وتركتور تبريز الإيراني، والجزيرة الإماراتي. وفق”أخبار24″.