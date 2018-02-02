بالصور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد

أدّى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم (الجمعة)، صلاة الميت على الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .
وأمّ المصلين مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
كما شارك في أداء الصلاة نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وأشقاء الفقيد وأبناؤه، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين.
وفق”أخبار24″.