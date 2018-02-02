قدّم نادي ليفانتي الإسباني اليوم الجمعة، اللاعب السعودي فهد المولد الذي انضم للفريق مؤخراً في إطار اتفاق مبرم بين الدوري السعودي لكرة القدم ورابطة الليغا.
ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفانتي الإسباني بـ”تويتر” مقطع فيديو يظهر استعراض فهد المولد بالكرة، على ملعب سيوتات دي فالنسيا الذي يشهد غدًا لقاء ريال مدريد ضد ليفانتي في الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.
يُذكر أن الفريق قدّم إلى جانب المولد 7 لاعبين جدد، وهم الألباني أرماندو ساديكو، والإيطالي جيامباولو بازيني، وروبن روتشينا، وكوكي أندوخار، وحارسي المرمى كوكي فيغاس وإيفان فيار.
فيديو | لحظة تقديم اللاعب فهد المولد مع فريقه ليفانتي الإسباني. pic.twitter.com/qMnLr4GZYU
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) 2 février 2018
⚽ @fahad_almowalad pic.twitter.com/KKx9ri6GCG
— Levante UD (@LevanteUD) ٢ فبراير، ٢٠١٨