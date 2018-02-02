قالت مواطنة إنها فوجئت بعدم أهليتها للحصول على دعم حساب المواطن، بعد أن تبين لها أنها لاتزال مقيدة في نظام الأحوال المدنية بصفتها زوجة، رغم خلعها لزوجها بقرار من المحكمة منذ خمس سنوات.
واستغربت المواطنة “ش.غ” (30 عاماً) عدم تعديل حالتها الاجتماعية من محكمة الأحوال بعد خلعها مباشرةً أو تبليغها بالإجراء المطلوب على الأقل.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم وكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر وفقاً لـ”عكاظ” أن من لديه صك الطلاق عليه التقدم إلى أقرب مكتب للأحوال المدنية لتسجيل الحالة، لافتاً إلى أن تأخير تسجيل الطلاق يغرم المطلِق 50 ريالاً عن كل عام.