من هو الطفل الذي همس في أذن الملك سلمان بمهرجان الإبل؟ وماذا قال له؟

أظهرت صورة التقطتها عدسات المصورين بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني، طفلاً يهمس في أذن خادم الحرمين الشريفين أثناء تسليم الملك سلمان بن عبدالعزيز الجوائز الفائزين.
وبحسب “العربية نت” فإن الطفل هو الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن خالد بن مساعد، وقد صعد للمنصة مع والده الذي تسلّم جائزة المركز الأول في إبل المجاهيم لفئة الخمسين.
وقد استلم الطفل الجائزة مع والده، قبل أن يتحدث مع الملك سلمان، قائلاً إنه لم يستطع الحضور مع والده العام الماضي، وحضر أخوه محمد وهو يحضر هذا العام ليتشرف بالسلام عليه، واستمع خادم الحرمين لحديثه وهو يقول له إن شاء الله تحضر كل عام.
بدوره، قال الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد إن ابنه فيصل لم يحضر العام الماضي أثناء التكريم من خادم الحرمين الشريفين، وحضر ابنه محمد، والتقطت له صور مع الملك سلمان، مبيناً أنه وعد فيصل بالفوز العام التالي وأن يحضره معه لتسلّم الجائزة وأن يسلم على خادم الحرمين الشريفين، وقد تم له ذلك.