وجّه أمير مكة منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل محافظ جدة بمنع المخالفات المنافية للقيم الإسلامية والمتعارضة مع العادات والتقاليد السعودية الأصيلة في الأماكن العامة.
وتضمن التوجيه الذي كشفت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم الجمعة، ضبط كل مخالف وإحالته لجهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأوضحت الإمارة أن ذلك يأتي على خلفية مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لزفة عروسين، إضافة إلى مقطع آخر لمقيم يتقدم بالخطبة من إحدى المقيمات في الواجهة البحرية على كورنيش جدة وسط تجمهر من الحضور. وفق”أخبا24″.