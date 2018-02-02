أصدر ابن “الخرج” الشاعر علي بن خلف الدهمشي العنزي ديوانه الشعري الأول بعنوان (برق الحياة) من مطبوعات دائرة الثقافة بالشارقة ، وكان ذلك أحد أهم النتائج من مشاركة “الدهمشي” في مهرجان الشارقة للشعر الشعبي السابق والذي كان برعاية كريمة من حاكم الشارقة الدكتور سلطان القاسمي بقصر الثقافة بإمارة الشارقة ، في الفترة مابين 5 حتى 12 فبراير 2017 .
شارك “الدهمشي” في المهرجان مع نخبة من الشعراء المميزين والشاعرات كذلك .
ويعتبر الدهمشي من الشعراء المميزين ليس على مستوى المحافظة ولا على مستوى ابناء قبيلته ولا على مستوى المملكة فقط بل على مستوى الخليج العربي ، يأتي ذلك من خلال مشاركته الشعرية الكبيرة في “شاعر المليون” و “شاعر العرب” و “شاعر الملك” والعديد من الامسيات الشعرية .