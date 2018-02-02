قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إن وزارته ستطرح مشروع خصخصة التعليم أمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للنظر فيه.
وأوضح العيسى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع عقب إقراره بصورته النهائية، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن الخصخصة ستكون في مشروع المدارس المستقلة.
وأضاف أن قطاع التعليم لن يتحول للقطاع الخاص بنسبة 100%، بل سيكون بمشاركة مع القطاع الخاص عبر المدارس المستقلة.
من جهته، أبان المركز الوطني للتخصيص أن من إيجابيات خصخصة قطاع التعليم امتلاكه القدرة على جذب الكوادر والخبرات المميزة من القطاع الخاص، وابتكار أساليب وأنشطة تعليمية مثمرة، وتوفير تدريب وتطوير متقدم للمعلمين، بالإضافة لتطوير المرافق التعليمية بإنشاء مبانٍ نموذجية ومتطورة.
وكانت وزارة التعليم قد كشفت في وقت سابق أنها تعمل على تنظيم وإعداد مشروع “المدارس المستقلة”، كإحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني، إذ سيتم من خلال هذه المبادرة تحويل 2000 مدرسة حكومية في جميع المراحل التعليمية إلى مدارس مستقلة إدارياً ومالياً بحلول العام 2020، مع بقاء مجانية التعليم لجميع الطلاب والطالبات بالإضافة إلى تقديمه لهم بجودة عالية. وفق”أخبار24”.