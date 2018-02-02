شدد عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد بن قاسم الخالدي على ضرورة تكثيف الرقابة على السوق لتفكيك ما وصفها بـ”مستعمرات وتكتلات تجارية” يديرها وافدون.
وقال الخالدي إن هناك أعداداً مهولة من العمالة المخالفة تمارس أعمالاً وأنشطة تجارية في كل مدن وقرى المملكة ويتكسبون منها، ويظهر ذلك في حوالاتهم المالية، متسائلاً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أين الشاب السعودي أو صغار التجار من كل هذا؟.
وأوضح أن قرار وزارة العمل الأخير بتوطين 12 نشاطاً ومهنة مع مطلع العام الهجري القادم، يأتي امتداداً لجهود التوطين السابقة والتي تسهم في توفير فرص عمل للشباب السعودي، مشيراً لأهمية تشجيعهم لفتح منشآت صغيرة خاصة بهم من خلال تخفيض الرسوم المطلوبة عليهم من قبل العمل والتجارة والبلديات.
وأبان الخالدي أن ملاحقة العمالة المخالفة عبر حملة “وطن بلا مخالف” تعتبر خطوة مهمة تصب في مصلحة الوطن، وتحفظ أمنه واستقراره، وتتيح للمواطنين الفرصة للالتحاق بهذه المهن التي كان يزاولها المخالفون من العمالة الوافدة. وفق”أخبار24″.