أطلقت الخطوط السعودية أمس الخميس خدمة جديدة للمسافرين على رحلاتها، تتمثل في إمكانية إصدار بطاقة صعود الطائرة عبر قنوات الخدمة الذاتية الإلكترونية قبل موعد الرحلة بمدة أقصاها 48 ساعة.
وكانت الخطوط السعودية تتيح الحصول على بطاقة ركوب الطائرة قبل 24 ساعة فقط من موعد إقلاع الرحلة، وبهذه الخطوة الأخيرة أضافت 24 ساعة على المدة التي يمكن إصدار بطاقة صعود الطائرة خلالها، وذلك تسهيلاً لإجراءات السفر ولتخفيف الضغط على منصات إنهاء إجراءات السفر بالمطارات وبالتالي توفير وقت وجهد الضيوف.
بدوره أوضح نائب المدير العام المتحدث الرسمي للخطوط السعودية المهندس عبدالرحمن الطيب، أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أكدت الإحصائيات تزايد أعداد الذين ينجزون الحجوزات وإجراءات السفر عبر القنوات الإلكترونية. وفق”أخبار24″.