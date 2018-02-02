مواطن يعفو عن قاتلي ابنيه خلال عام واحد من دون أي شرط

كرَّمت “مبادرة عفو”، المعنية بتعزيز القيم الدينية في نفوس الشباب ودعوتهم لحفظ الدماء المعصومه، المواطن سعد بن مجهز الذيابي، والذي عفا عن قتلة أبنائه الاثنين لوجه الله تعالى من دون أي شرط، وكان يفصل بين الحادثين عام واحد تقريباً.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته المبادرة بالرياض الثلاثاء الماضي بحضور الأمير فهد بن عبدالله آل سعود وابنيه الأمير عبدالله بن فهد آل سعود والأمير سلطان بن فهد آل سعود.
ورفع قائد فريق المبادرة الدكتور محمد مران بن قويد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يبذلونه من جهود في صالح أبنائهم المواطنين، منوهاً بدور شيوخ القبائل ووجهاء المجتمع في الوقوف ضد ظاهرة “المزايدات المالية في عتق الرقاب” الدخيلة على المجتمع السعودي.
كما كرمت المبادرة الشيخ شديد محمد الهماش، الذي أفنى عمره بالسعي في إصلاح ذات البين وعتق الرقاب، وعدد آخر من المساهمين في مجال إصلاح ذات البيت. وفق”أخبار24″.