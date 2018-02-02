ارامكوأفادت مصادر مطلعة، أن شركة “أرامكو” السعودية وشركة “ألفابت” وهي شركة الأم لـ”جوجل” تجريان محادثات جادة تهدف لإقامة مشروع مشترك لإنشاء مركز للتكنولوجيا في المملكة.
وبحسب وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر، فإن الشركتين العملاقتين لم تفصحان عن حجم المشروع، إلا أنه من المتوقع أن يكون ضخماً، فضلاً عن أنه سيساعد عملاق النفط السعودي شركة “أرامكو” في التوسع في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن التوسع في الولايات المتحدة يعد أحد الأهداف الرئيسة للشركة.
يذكر أن شركة “ألفابت” بتوجهها نحو إنشاء هذا المشروع تحذو حذو شركتي أبل وأمازون اللتين تجريان محادثات في الرياض للاستثمار في المملكة، وذلك في إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية لجعل المملكة مركزاً للتكنولوجيا الفائقة. وفق”أخبار24″.