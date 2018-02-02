تعتزم وزارة الإسكان فرض رسم سنوي على إيجار الوحدات السكنية، يدفعها المستثمرون والمُلّاك عند تجديد عقد الإيجار مع كل مستأجر.
وقال عضو شبكة برنامج “إيجار” عبدالرحمن السماري إن الرسم سيكون بواقع 125 ريالاً خلال المرحلة الأولى في العام الحالي 2018، ومن ثم سترتفع إلى 250 ريالاً خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الرسم سيكون مقابل الخدمات التي يقدمها برنامج “إيجار” والتي تضمن سلامة العلاقة بين أطراف العقد، وربطه مع برنامج “أبشر”، مبيناً وفقاً لصحيفة “مكة” أن الرسم سيتم تحصيله عبر مكاتب الوساطة العقارية عند إبرام العقود.
وأضاف السماري خلال دورة نظمها المعهد العقاري أمس بجدة بعنوان “العقار برؤية متخصصة” أن إطلاق البرنامج سيكون إلى جانب الإيجار السكني مع إطلاق الشبكة خلال فبراير الحالي. وفق”أخبار24″.