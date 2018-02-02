توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة اليوم الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عددٍ من المناطق.
وأشار التقرير إلى أن تأثير نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار يشمل المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
فيما توقعت الهيئة، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، وأن تكون الفرصة مهيأة لتشكل السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير بما في ذلك الأجزاء الساحلية منها، ويمتد تأثيرها أيضاً إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة. وفق”أخبار24″.