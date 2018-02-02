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أخبار محلية > ​”التجارة” تمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة من الخارج ما عدا القطع الرئيسة

​”التجارة” تمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة من الخارج ما عدا القطع الرئيسة

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الخرج اليوم - محمود سليمان:

أكدت مصادر صحفية أن وزارة التجارة والاستثمار أصدرت قراراً يقضي بمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة ماعدا قطع الغيار الرئيسة.

وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة “المدينة” أن قرار الوزارة بمنع استيراد قطع الغيار يستثني الجربكس والأبدان الخارجية للسيارات والدفرنس والماكينة، على أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت ويكتب عليها عبارة: “مجددة”، بطريقة غير قابلة للإزالة أو التعديل.

وأضافت أن الاستثناء يشترط أيضاً إقرار المورد بالمطابقة لهذه القطع للمواصفات والمقاييس والالتزام بفترة ضمان لا تقل عن ثلاثة أشهر.

​”التجارة” تمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة من الخارج ما عدا القطع الرئيسة

02/02/2018
أخبار محلية
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