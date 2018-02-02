إفتتح نائب رئيس لجنة التنمية الإجتماعية باليمامة الأستاذ ناصر بن بن محمد العموش ملتقى التطوع الثاني والذي تنظمه لجنة التنمية الإجتماعية باليمامة بالتعاون مع شباب الخرج التطوعي بالحديثي مول بالخرج وذلك مساء اليوم الخميس وبحضور عدد من أعضاء لجنة التنمية وبحضور الأستاذ سعد بن ابراهيم القحطاني مدير مجمع عيادات طبيبك بمحافظة الخرج ، وتم خلال الإفتتاح جولة على الأركان المشاركة من الفرق التطوعية والتي تم فيها شرح الأعمال التطوعية التي تقدمها الفرق المشاركة والمبادرات التي تخدم المحافظة ، هذا وقدم شباب الخرج التطوعي وبمشاركة من فريق قلوب الخير التطوعي وفريق اليمامة التطوعي وفريق لامتنا التطوعي رسالة صامته بعنوان تعلمت من التطوع تشمل مجموعة من المشاهد التعريفيه للتطوع والتي لاقت تفاعل الحضور من زوار المول .
عذا وقامت اللجنة الاعلاميه بعدد من اللقاءات التعريفية للاركان والتي قدم فيها مجموعة قلوب الخير التطوعي بركنيه الشبابي والنسائي مجموعه من أعمالهم التطوعية والخيرية المختلفة والتي كان ابرزها توزيع كسوة الشتاء وتجهيز الحقيبة المدرسية إضافة إلى المشاركة في عدد من الفعاليات الحكومية وكذلك مشاركة نادي رؤية للفن والذي يحتوي على مجموعة من فتيات المحافظة اللاتي يملكون مواهب الرسم بمختلف أنواعه ومايقدمون للرسامات من دعم من خلال تقديم ورش عمل للرسم وكذلك التنظيم والمشاركة في معارض الرسم التي تنظمها المحافظة والمشاركة في معارض خارج المحافظة ، إضافة للمشاركة المتميزة التي يقدمها فريق بايكرز الخرج للدراجات النارية بعرض كامل لانواعها وكذلك شرح للطرق الإيجابية والمبادرات الوطنية التي يقدمها الفريق داخلل وخارج المملكة ، هذا وقامت اللجنة بزيارة لركن نبني الحطام والذي يقدم المساعدة ومحاولة العلاج للقضايا الإجتماعية للأسرة والمجتمع بركنيه الشبابي والنسائي .
الجدير ذكره أن خلال الأفتتاح شخد تواجد لقناة المجد في تغطية للفعالية والرسالة الصامتة اضافة الى أخذ عدد من اللقاءات من الضيوف والزوار . وشهد ايضا زيارة لنائبه ممثل المملكه في الرابطه الدوليه للجهود التطوعيه بالمنظمه الدوليه الأستاذه سامية السرّيع .
هذا وسيكون الختام لملتقى التطوع الثاني يوم الجمعة ثالث أيام الملتقى والذي حظي بمشاركة ١٩ فريق تطوعي من المحافظة على مختلف الأنشطه .