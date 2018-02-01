“شرطة عسير”: القبض على الشاب المتورط في مقطع “شارع الفن”.. وجارٍ العمل على إحضار الفتاة‎

ألقت شرطة عسير اليوم (الخميس) القبض الشاب المتورط في مقطع الفيديو الذي ظهر فيه يرقص برفقة فتاة على رصيف شارع الفن في مدينة أبها بالمنطقة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن إجراءات البحث والمتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على الشاب، واتضح أنه سعودي الجنسية في العقد الرابع من العمر، وجارٍ العمل على إحضار الفتاة، ثم إحالة القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
وكان أمير منطقة عسير فيصل بن خالد قد وجّه الجهات الأمنية بالقبض على المتورطين في المقطع بشكل عاجل، وإحالتهما للنيابة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نظاميا بما يردع كل من تسول له نفسه تجاوز الأنظمة والقوانين.
وفق”أخبار24″.