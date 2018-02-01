أصدر برنامج “حساب المواطن” عدة توضيحات لمعنى الرسائل التي تصل إلى المستفيد بأنه “مؤهل” أو “التابعين مؤهلين” أو “غير مؤهل”.
ونشر البرنامج عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، إنفوجرافيك لتفسير تلك الرسائل، لافتا إلى أن معنى “مؤهل” أو “التابعين مؤهلين”، أن تركيبة الأسرة مؤهلة للبرنامج، وسيتم احتساب المؤهلين في حساب عملية الاستحقاق من ناحية عددهم وأعمارهم.
وأشار إلى أنه سيتم احتساب إجمالي دخل الأسرة في عملية الاستحقاق للمؤهلين فقط، لافتا إلى أن الأهلية تعني تجاوز شروط الجنسية والإقامة وتوافق البيانات مع الجهات الأخرى.
وحول رسالة “غير مؤهل” لرب الأسرة أو أحد تابعيه، فهي تعني أن أحدهم لم يتجاوز شروط الأهلية الثلاثة، لافتا إلى ضرورة تحديث البيانات ثم الاعتراض، حيث إنه لن يتم إعادة التحقق من غير المؤهلين إلا في حالة الاعتراض.
وأكد أنه في حال كان رب الأسرة غير مؤهل فلن يتم النظر في أهلية تابعيه.
وفق”أخبار24″.