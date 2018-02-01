كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك أنّ وثيقة التأمين الموحدة الجديدة لا تغطي تكاليف الحليب العادي للأطفال، ولكن تغطي أنواع الحليب العلاجي لبعض الأمراض، وفقاً للحاجة الطبية.
وأوضح أن الأمراض هي أمراض التمثيل الغذائي، أمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، حساسية الحليب أو السكر، وجود مشاكل في الامتصاص، الطفل الخديج وناقص النمو أو ناقص الوزن الشديد للعمر الحملي بحيث يحتاج لسعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم، إضافة إلى الأمراض الاستقلابية.
يُذكر أن التحديثات التي تمت على الوثيقة الجديدة تضمنت تغطية تكاليف الفحص المبكر للقلب والسمع لجميع المواليد، وبرنامج التحصينات ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي للأطفال، إضافة إلى تغطية المواليد الجدد على وثيقة الأم بحد أقصى 30 يوماً من تاريخ الولادة. وفق”أخبار24″.