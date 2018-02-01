دعا رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، اللاعب جابر عيسى المنضم إلى فيا ريال الإسباني إلى عدم الالتفات لمن يحاولون الاصطياد في الماء العكر، وذلك عقب ما ذكره خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لتقديمه مع فريقه الجديد.
ووجّه آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” رسالة للاعب: “لا يحتاج أن تبرر، وبالتوفيق ولا تلتفت لمن يصطاد في الماء العكر، تقرير سخيف من دوري بلس”، وذلك عقب اعتذار اللاعب عمّا ذكره بالمؤتمر الصحفي، وتوضيحه أنه لم يقصد عدم رغبته بالعودة إلى السعودية، وإنما يتمنى الاستمرار في تجربته الاحترافية.
يُذكر أن اللاعب جابر عيسى أثار جدلاً بعد تصريحه في المؤتمر الصحفي بأن حلمه أن يجلس في إسبانيا ويعيش ويتعلم هناك وألا يرجع للسعودية، إلا أنه عاد وبرّر اضطرابه بأنه أول مرة يحضر مؤتمرًا صحفيًا، وأنه فخور بأن يكون لاعبًا سعوديًا. وفق”أخبار24”.