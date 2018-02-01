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نعى الديوان الملكي في بيانٍ له اليوم (الخميس) الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود.
وأوضح الديون الملكي إن الفقيد سيُصلى عليه يوم غد الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. وفق”أخبار24″.
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