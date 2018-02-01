أفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة الإدارية بجدة ستبدأ قريبا محاكمة رئيس بلدية فرعية على قيامه بشطب توقيع حضور لأحد الموظفين واعتباره غائبا، حيث تم توجيه تهمتي سوء الاستعمال الإداري والتزوير له.
بدأت القضية بشكوى تقدم بها موظف حكومي إلى هيئة الرقابة، يتهم فيها مرجعه الوظيفي بالخصم من راتبه، رغم حضوره والتزامه بالدوام واستئذانه في ذلك اليوم للخروج لظروف طارئة، وعند مراجعته لمشرف المتابعة أبلغه بوجود غياب عليه في ذلك اليوم؛ تسبّب في الخصم.
وكشفت التحقيقات في الشكوى، وفقا لـ”المدينة”، أن رئيس البلدية قام بشطب التوقيع، رغم أن الموظف بحث عنه قبل الخروج، ولم يجده على مكتبه، كما قام رئيس البلدية بإتلاف ورقة دفتر الحضور، في أحد الأيام التي سبقت التحقيقات؛ خوفًا من رصد الملاحظات المتناقضة في التواقيع، وعدم تطبيق الآلية تجاهها.
وأشارت المصادر إلى أن شهادات زملاء الموظف المتضرر أكدت أنه حضر للدوام ولم يستأذن إلا الساعة 11 في ذلك اليوم.