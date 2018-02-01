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شاهد.. خادم الحرمين يتفاعل مع العرضة السعودية في ختام مهرجان الإبل

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الخرج اليوم - محمود سليمان:

شارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أداء العرضة السعودية، خلال رعايته للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

أظهرت ذلك لقطات من البث المباشر للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لهذا العام 1439هـ / 2018م في القرية السعودية للإبل في الصياهد الجنوبية للدهناء، الذي حضره عدد من المسؤولين الخليجيين.

وكان خادم الحرمين قد رعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث شهد الحفل إلقاء عدة قصائد وطنية وكلمات ترحيبية٬ تبع ذلك مسيرة عرض الإبل الفائزة٬ وكذلك عروض متعددة تجسد مظاهر التراث الوطني وعمقه في وسط شبه الجزيرة العربية.

صورة

وفق”أخبار24″.

شاهد.. خادم الحرمين يتفاعل مع العرضة السعودية في ختام مهرجان الإبل

01/02/2018
أخبار محلية
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