أطلقت القوات الخاصة لأمن الطرق تقنية الرصد الآلي المتحرك من خلال المركبات الميدانية، لرصد المخالفات التي تعرض السلامة المرورية للخطر، وتؤدي إلى وقوع خسائر مادية وبشرية.
وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام، العقيد سامي الشويرخ إنه تم تشغيل هذه الدوريات على الطرق الأكثر خطورة كمرحلة أولى، قبل تعميمها على بقية الطرق بناءً على النتائج الإحصائية، مبيناً أن الهدف من تطبيق هذه التقنية المساهمة في خفض أعداد الحوادث وحماية مستخدمي الطريق.
وأبان أن هذه تأتي في ضمن الجهود التي تبذلها قوات أمن الطرق لرفع مستوى السلامة، وحصر النقاط السوداء، والمواقع الحرجة، وتحديد مسببات الحوادث سواء كانت ناتجة عن أخطاء هندسية، أو عن سلوكيات خاطئة من قائدي المركبات، والعمل على وضع الحلول اللازمة لمعالجتها.
يذكر أن قوات أمن الطرق بدأت في الشهر قبل الماضي في تطبيق المرحلة الأولى للرصد الآلي لمخالفة التجاوز الخاطئ للخط الأصفر على جوانب الطرق. وفق”أخبار24″.