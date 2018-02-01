قال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان إن وزارته تعمل حالياً على إنشاء مركز قياس لاختيار المرشحين لبرامج تأهيل القيادات الإدارية، ليكون بديلاً للطريقة التقليدية المتبعة في السابق .
وأوضح الحمدان أن الهدف من المركز إتاحة فرص عادلة لجميع منسوبي ومنسوبات الخدمة المدنية للانضمام لبرامج القيادات الإدارية، مبيناً أن الاختيار للبرنامج كان يتم خلال السنوات الماضية بصورة تقليدية تعتمد على أقدمية الموظف.
وأضاف في كلمة مسجلة تم عرضها أمس خلال افتتاح اجتماع الطاولة المستديرة “القيادة التحويلية في القطاع الحكومي”، إن الفرصة ستكون متاحة أمام الكفاءات للترشح للمناصب الإدارية. وفق”أخبار24”.
من جهته كشف مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني عن وضع المعهد لمشروع خاص لقياس إنتاجية موظفي الدولة وفقاً للمهام الموكلة إليهم، والوقت المعياري لإنجازها، لافتاً إلى أنه تم تطبيق المشروع على إحدى الإدارات في المعهد وسيتم تعميمه على جميع الإدارات قبل تطبيقه بكافة مؤسسات الدولة.