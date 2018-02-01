نفذت وزارة الداخلية في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض اليوم الخميس حكم القتل تعزيراً بحق وافد باكستاني، أدين بتهريب مواد مخدرة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الباكستاني المدعو محمد كمال حميد قل، ألقي القبض عليه أثناء تهريبه كمية من الهيروين المخدر.
وأسفر التحقيق مع المذكور عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وبإحالته للمحكمة، أصدرت بحقه حكم القتل تعزيراً، وأيدت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف الحكم، ثم صدر أمر ملكي بتنفيذ ما صدر بحقه شرعاً، ونفذ بحقه حكم القتل تعزيراً اليوم الخميس بمحافظة المزاحمية بالرياض. وفق”أخبار24″.