وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمقر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد الجنوبية للدهناء بمنطقة الرياض.
وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان قد وصل لمقر الحفل بالقرية السعودية للإبل في وقت سابق من وصول خادم الحرمين.
يذكر أن المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الدكتور فهد السماري قد ذكر أن القرية السعودية للإبل ستشهد صباح اليوم برنامجًا احتفاليًّا يبدأ من الـ11 صباحًا بأربعة أشواط من سباق الهجن.
كما سيقدم منقيات المركز الأول لفئة الخمسين وفئة المائة عرضًا لمزايين الإبل، بالإضافة إلى عرض مسرحي بعنوان “الإبل عالمنا” والعرضة السعودية، كما سيتم تسليم جوائز المركز الأول للفائزين في جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل وتسليم جوائز المركز الأول للفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن للأشواط الختامية.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يصل مقر الحفل الختامي لـ #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للابل.#الإخبارية pic.twitter.com/58LG2gX7cI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١ فبراير، ٢٠١٨
فيديو | #ولي_العهد لدى وصوله مقر الحفل الختامي لـ #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل. #الإخباريةpic.twitter.com/7fwuBWtmKE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١ فبراير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.