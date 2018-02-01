ذكرت المؤسسة العامة للتقاعد أن صرف المعاشات لمتقاعدي الدولة “المدنيين والعسكريين” وكذلك أسر المتقاعدين المتوفين، سيكون في يوم 25 من كل شهر ميلادي.
وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد الصالح إن إيداع المعاشات وفق التقويم الميلادي سيبدأ من شهر فبراير لعام 2018م، وفي حالة وافق يوم 25 ميلادي يوم الجمعة فإنه سيتم صرف المعاشات يوم الخميس الموافق 24، أما إذا وافق يوم 25 يوم السبت فسيتم صرف المعاشات يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الميلادي.
وأكد الصالح أن دفع الاشتراكات سابقاً بالتقويم الهجري بني عليه احتساب مدة الخدمة التي يتم عن طريقها تحديد قيمة المعاش التقاعدي الشهري، مشيراً إلى أن جميع المتقاعدين حسب مدة خدمتهم السابقة ومعاشاتهم بناء على التقويم الهجري، وما تم تعديله فقط هو وقت صرف المعاش التقاعدي. وفق”أخبار24″.