“حماية المستهلك” تنشر مقارنة بين أسعار سلع أساسية في عدة أسواق مركزية

أظهر برنامج مقارنة الأسعار “قارن” التابع لجمعية حماية المستهلك الفرق في أسعار عدة سلع أساسية لشهر جمادى الأولى بين عدة أسواق مركزية.
واختار البرنامج سلة غذائية مكونة من 13 سلعة أساسية تم اختيارها لكثرة تناولها، هي الزيت والأرز والدجاج والحليب والسمن والدقيق والبيض والمعكرونة والفول والشاي والزبدة والصلصة السعودية والسكر، وتمت المقارنة بين 7 أسواق مركزية هي السدحان والتميمي ولولو وكارفور وبنده والدانوب ويورومارشيه.
وأظهرت السلة فروقا في أسعار السلة بين الأسواق المركزية وصلت إلى 42 ريالا.
وأوضحت جمعية حماية المستهلك أن البرنامج يتواصل مع الجهات التموينية، ويتم نشر تفاصيل السلة الغذائية للجهات التي تقوم بالرد.
وأضافت أن الجمعية تعمل حاليا على إخراج تطبيق إلكتروني يساعد على عمل مقارنات لمجموعة أكبر وأشمل من المنتجات والمراكز التموينية، لتمكين المستهلك من اختيار السلة التي تناسبه.
وفق”أخبار24″.