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أخبار محلية > شاهد.. ضبط مقيم بحوزته 1000 شريحة اتصال بالرياض.. وآخران بحوزتهما 90 سقالة مسروقة

شاهد.. ضبط مقيم بحوزته 1000 شريحة اتصال بالرياض.. وآخران بحوزتهما 90 سقالة مسروقة

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الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :

نجحت دوريات أمن المحافظات بشرطة منطقة الرياض بمحافظتي العيينة والجبيلة في ضبط مقيمين باكستانيين يقودان مركبة محملة بـ90 سقالة بناء مجهولة المصدر، فيما ضبطت دوريات أمن محافظة الدلم مقيم سوداني وبحوزته 1000 شريحة اتصال معدة للبيع.

وكانت دوريات أمن محافظتي العيينة والجيبلة اشتبهت في مركبة يقودها مقيمان باكستانيان محملة بعدد 90 سقالة مجهولة المصدر، وبعد إيقافهما اتضح أنها مسروقة من مبانٍ تحت الإنشاء.

وفي واقعة منفصلة، نجحت دوريات محافظة الدلم عبر كمين محكم في الإطاحة بمقيم سوداني وبحوزته 1000 شريحة اتصال لعددٍ من شركات الاتصالات جاهزة للبيع بغرض الكسب المادي.

وأكدت شرطة الرياض أن المخالفين في الواقعتين جرى توقفيهم والتحفظ عليهم، وأحيلت أوراقهم إلى فرع النيابة العامة لإجراء اللازم بوصفها جهة الاختصاص.

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وفق”أخبار24″.

شاهد.. ضبط مقيم بحوزته 1000 شريحة اتصال بالرياض.. وآخران بحوزتهما 90 سقالة مسروقة

01/02/2018
أخبار محلية
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