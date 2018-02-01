أكد مختص في القانون أن الشاب والفتاة اللذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان معاً في أحد شوارع منطقة عسير سيواجهان توقيع عقوبات تعزيرية بحقهما.
وقال عبدالصبور عبدالقوي وفقاً لما لـ “سبق”، إن الشاب والفتاة ارتكبا جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء العام، مشيراَ إلى أن هذا النوع من الجرائم يخالف النظام العام والآداب العامة في المجتمع؛ كونه يقع على العرض والأخلاق ويخدش حياء الإنسان.
وأضاف أن الجريمة المُرتكبة في تلك الحالة توافرت فيها الركنان المادي والمعنوي من خلال ارتكاب الفعل علانية في أحد الشوارع العامة، إلى جانب وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، لافتاً إلى أن الطرفين تشاركا في فعل نُهي عنه شرعاً.
وكان أمیر منطقة عسیر فیصل بن خالد قد أصدر توجيهاً للجهات الأمنیة بالقبض على المتورطین في مقطع الرقص بشكل عاجل.