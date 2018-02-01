سلمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران أسرة فتاة متوفاة منذ 6 سنوات مبلغ 75 ألف ريال وهو المبلغ الذي أقرته الهيئة الشرعية الصحية بالمنطقة عن الطبيب المُدان في وفاتها بسبب خطأ طبي.
وأوضح هادي المحامض، شقيق الفتاة المتوفاة وفقاً لـ”الوطن”، أنه جرى استدعاؤه الإثنين الماضي لتسلم المبلغ من صحة المنطقة، لافتاً إلى أن هدفهم الأول هو محاسبة المتسببين في وفاة شقيقته ومنعهم من مزاولة مهنة الطب.
وتعود تفاصیل القضیة المعروفة إعلامياً بقضية “ضحية الدم الملوث” إلى عام 2013، بعدما توفیت فتاة تدعى “سعیدة المحامض”؛ نتیجة خطأ طبي بمستشفى حكومي بنجران، وترتب على ذلك حصر مستندات الواقعة ورفعھا لوزارة الصحة للنظر فیھا، قبل أن تصدر الهيئة الصحية الشرعية بنجران قراراً بإلزام الطبيب المتهم وهو استشاري أمراض الدم في المستشفى بدفع مبلغ 75 ألف ريال لورثة المتوفاة.