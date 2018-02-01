تفاصيل الحالة الصحية لطفلة الحروق الشديدة بسبب المنظفات المنزلية

أجرى مستشفى الملك عبدالله للأطفال بالرياض عملية منظار للطفلة “لمار”، التي تعرضت لحروق بالغة في الفم والمريء؛ إثر تناولھا بعض حبیبات المنظفات المنزلیة، حيث اتضح معاناتها من حروق بالدرجة الأولى للجهاز التنفسي.
وأوضحت مصادر أن الطفلة تم نقلها من المستشفى التي كانت تخضع للعلاج فيه بمحافظة جدة، مشيرةً إلى أن أطباء مستشفى الملك عبدالله للأطفال بالرياض قرروا إعادة الطفلة للتنفس الطبيعي وإخراجها من العناية المركزة.
بدوره أكد والد الطفلة ويدعى مشعل جابر بحسب “سبق”، أن وزارة التجارة أبلغته بسحب عينات من المنتج للكشف عليها بعد إرسالها إلى هيئة المواصفات والمقاييس.
ولفت إلى أن بعض الأطباء نصحوه بعد اطلاعهم على تقارير الطفلة بنقلها للعلاج في أحد المراكز المتقدمة طبياً في بوسطن أو فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أنه رفع برقية بذلك لإمكان تنفيذه فعلياً.