“التعليم”: تخصيص ميزانية مالية لكل مدرسة قريباً

قال مسؤول بوزارة التعليم إن هناك توجهاً لدى الوزارة لتخصيص ميزانية مالية لكل مدرسة قريباً.
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالوزارة أحمد الحارثي أن الوزارة لديها توجهات لتفعيل اللامركزية بالعمل من خلال منح الإدارات التعليمية والملحقيات الثقافية صلاحيات مالية كبيرة على أن تكون هناك محاسبة دورية لكل الأمور المالية.
وبيّن الحارثي في لقاء عرض على قناة “عين”، أن ميزانية التعليم تبلغ 192 ملياراً، نصيب التعليم العام منها أكثر من 118 ملياراً، والتعليم الجامعي 15 ملياراً، وأما بقية المبلغ فمخصصة لتدريب القوى العاملة.
وفق”أخبار24″.