في مفارقة غريبة.. النصر يتعاقد مع “يورشیتش” بعد ساعات من تعيينه مدرباً لأوليمبي الشباب.. و”المالك” يوضح الملابسات

جاء إعلان نادي النصر أمس (الأربعاء)، بتعیین المدرب الكرواتي كرونسلاف يورشیتش مدرباً للفريق الأول، بعد ساعات قليلة من إعلان نادي الشباب عن التعاقد مع نفس المدرب لتدريب الفريق الأوليمبي، ليثير جدلاً حول هذه المفارقة الغريبة.
ونشر نادي الشباب صورة للمدرب الكرواتي “يورشیتش” تجمعه بطاقمه الفني خلال الاحتفال بتعيينه مدرباً للفريق الأوليمبي ومشرفاً على كل الفئات السنية بالنادي، قبل أن تتفاجأ جماهير الكرة بإعلان نادي النصر في بيان رسمي تعيينه مدرباً للفريق الكروي الأول.
بدوره أوضح رئيس نادي النصر سلمان المالك ملابسات هذا الأمر، مؤكداً أن تعيين الكرواتي “يورشیتش” جرى بعد الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، ورئيس نادي الشباب أحمد العقيل.
وأضاف المالك خلال مداخلة مع برنامج “الحصاد الرياضي”، الذي يعرض على قناة “24 الرياضية”، أن النادي استعان بالمدرب الكرواتي؛ بسبب عدم رغبته في الدخول بمغامرة واستقطاب مدربين من الخارج في التوقيت الحالي، مشيراً إلى أن نادي الشباب رحب بالأمر؛ كون المنافسة في الدوري الممتاز هي الأهم.
“سلمان المالك” رئيس نادي #النصر : تم التوقيع مع المدرب الكرواتي “كرونسلاف يورشيتش”بعد اخذ الموافقة من الاستاذ “تركي آل الشيخ” رئيس هيئة الرياضة و الأستاذ “احمد العقيل” رئيس نادي #الشباب#الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/FrqTPYqzwd