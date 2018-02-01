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​​شاهد.. نجاة شخصين من الدهس بأعجوبة بواسطة سيارة اقتحمت مركزاً للتسوق في عمان

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الخرج اليوم - سعود الضحوك :

وثّق مقطع فيديو متداول لحظة نجاة شخصين في سلطنة عمان من الدهس بأعجوبة، بعدما اقتحمت سيارة يقودها “طفل” مركزاً للتسوق.

وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، شخصاً وهو يتحدث إلى عامل “الكاشير” داخل مركز تسوق قبل أن يفاجأ لحظة خروجه من المكان بسيارة تقتحم الباب الزجاجي، لكنه انتبه في اللحظة الأخيرة وابتعد عن طريقها.

وبيّن الفيديو، السيارة وهي تواصل طريقها حتى اصطدمت بالركن المُخصص للكاشير لينجو العامل من الدهس بأعجوبة، فيما قال متداولو المقطع إن السبب في الحادثة هو قيام طفل بقيادة السيارة بعدما تركاه والداه بداخلها.

وفق”أخبار24″.

​​شاهد.. نجاة شخصين من الدهس بأعجوبة بواسطة سيارة اقتحمت مركزاً للتسوق في عمان

01/02/2018
أخبار محلية
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