يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الخميس الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالقرية السعودية للإبل بالصياهد الجنوبية للدهناء.
من جهته، أوضح المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الدكتور فهد السماري أن القرية السعودية للإبل ستشهد صباح اليوم برنامجًا احتفاليًّا يبدأ من الـ11 صباحًا بأربعة أشواط من سباق الهجن، وهي أشواط زمول عامة، وزمول مفتوح، وحيل عامة، وحيل مفتوح، كما سيقدم منقيات المركز الأول لفئة الخمسين وفئة المائة عرضًا لمزايين الإبل، بالإضافة إلى عرض مسرحي بعنوان “الإبل عالمنا” والعرضة السعودية.
وأضاف السماري أنه سيتم تسليم جوائز المركز الأول للفائزين في جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل وتسليم جوائز المركز الأول للفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن للأشواط الختامية، مثمناً رعاية خادم الحرمين للحفل الختامي وأنها تعد تتويجًا للجهود المبذولة في تنظيم تلك الفعالية.
ودعا الدكتور السماري كل المهتمين بالتراث إلى الحضور للمهرجان، مشيراً إلى أن الأبواب تشرع لهم من الـ9 صباحًا على أن تغلق الأبواب عند اكتمال شغل المقاعد، مبيناً أنَّ دخول الجمهور للمدرجات خُصِّصتْ له بوابتان رقم 2 ورقم 3 حيث هُيِّئت لهم المواقف العامة كما خُصِّصتْ لهم حافلات تقلُّهم إلى المدرجات مباشرة. وفق”أخبار24″.