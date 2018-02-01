أصدرت إدارة جامعة الطائف قراراً تنظيمياً بتطبيق سياسة موحدة في شطري الطالبات والطلاب على حدّ سواء فيما يتصل بالخروج من الحرم الجامعي دون تقييد لحركتهم أو حريتهم.
وأوضحت أن هذا القرار جاء استناداً على الأمر السامي المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب.
وأشارت إدارة الجامعة إلى أن الجامعة تُعد مرفقاً عاماً شأنه شأن سائر المرافق العامة التي تقدم الخدمات للمواطنين، مشددة على أنه ليس من صلاحيتها تقييد حركة الأشخاص أو حريتهم في التنقل أو حجزهم في الجامعة.وفق”أخبار24″.