إنطلقت فعاليات ملتقى التطوع الثاني والذي تنظمه لجنة التنمية الإجتماعية باليمامة بالتعاون مع شباب الخرج التطوعي بالحديثي مول والذي يستمر من الفترة 14/5/1439 الى 16/5/1439
وذلك بمشارك ١٩ فريق تطوعي من المحافظة حيث اجرت اللجنة الاعلامية بالملتقى عدد من اللقاءات مع عدد من الفرق التطوعية والتي من ضمنها مجموعة اليمامة التطوعية والتي تعتبر هذه المجموعة ضمن شراكات لجنة التنمية باليمامة وتعتمد على نشاط خيري لبلدة اليمامة من أعمال تنظيف المرافق العامة وتنظيم الاحتفالات الخاصة بالأهالي بالأعياد والمناسبات الخاصة ، وايضا ركن فريق طبيبك التطوعي في المبادرة لتوعية المجتمع بالمبادرة التعاونية لهم وفريق أيضا باركود للأعمال التنظيمية والمبادرات التطوعية لزيارة الركن الخاص بالفريق وذلك للتعريف بالجانب التطوعي وصالون سارة الثقافي وما يحويه من مجموعة من الكتب لعدد من كاتبات وأديبات المحافظة .
هذا ويواصل ملتقى التطوع الثاني في يومه الثاني إستقبال الزوار وكذلك الإفتتاح الرسمي للملتقى على شرف لجنة التنمية الإجتماعية إضافة لتقديم عدد من المبادرات التي يقدمها الفرق المشاركة وبحضور من قناة المجد .