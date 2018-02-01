أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأربعاء، عن فعالياتها الجديدة خلال أول نهاية أسبوع من فبراير 2018 والتي تقام في مناطق مختلفة.
وأوضحت أن فعالية “رجعنا أيامنا” تقام في الفترة 31 يناير إلى 3 فبراير في أرض سماء الغربية مقابل الرد سي مول بجدة، حيث تقدم الفعالية عدداً من ذكريات الماضي الجميل الموجهة للعائلات والأطفال.
وأضافت الهيئة: كما تستمر فعالية “باركرز إكس” لمدة ثلاثة أشهر، والتي انطلقت منذ 23 يناير وتستمر إلى 22 أبريل، حيث تعتمد الفعالية على البحث عن المفاتيح الموزعة في مدينة الرياض من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك للدخول إلى الحديقة الخاصة في برج الفيصلية.
وأشارت إلى فعالية “خيال” المقامة بملعب الجولف في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض، والتي تختتم أنشطتها السبت القادم 3 فبراير. في حين تقام فعالية “قيثارة الربيع” التي يقدمها مجموعة من المواهب الغنائية الشابة في الفترة 1-2 فبراير في الصالة المغلقة بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
وأبانت الهيئة كذلك أن هناك فعالية “جيلي” التي تقام في بلازا الواجهة البحرية بالخبر في الفترة 1-7 فبراير، والتي تحتوي على معرض متنوع بالإضافة إلى مسرح خاص بالشباب، بالإضافة إلى فعالية “عالم خيال” المقامة في ملعب الأمير سعود بن جلوي في الراكة في الفترة 31 يناير إلى 4 فبراير ، والتي تقدم لجميع أفراد العائلة مجموعة من الفنون الاستعراضية الممتعة لعدد من الفنانين العالميين. وفق”أخبار24″.