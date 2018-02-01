أثار اللاعب جابر عيسى جدلاً بعدما أدلى بتصريح في المؤتمر الصحفي الذي قدمه فيه نادي فياريال الذي ابتُعث إليه من قبل الهيئة العامة للرياضة.
وقال اللاعب خلال المؤتمر الصحفي: “حلمي أني أجلس هنا ما أبغي أرجع للسعودية، أبغي أعيش هنا وأتعلم هنا”، ما أثار موجة من الجدل عمّا يقصده اللاعب بهذا التصريح.
وما لبث اللاعب (وهو من اللاعبين المواليد الذين اختارتهم هيئة الرياضة لتمثيل المنتخب) أن أصدر توضيحاً قال فيه إنه كان متوتراً خلال المؤتمر الصحفي ولم يقصد نصّ ما قاله.
وأضاف أنه يقصد أنه يرغب في الإقامة في أسبانيا وخدمة المملكة قبل أن يخدم نفسه في تطوير مستواه وإمكاناته، مشيراً إلى أنه ابتُعث إلى أسبانيا بصفته لاعباً سعودياً وليس بصفته أحد المواليد. وفق”أخبار24″.
#هيئة_الرياضه
جابر عيسى مايبي يرجع لكم جحدكم
— إرتكاَز (@vp_222) ٣١ يناير، ٢٠١٨